Гідрогеологічна станція незаконно заняла лікувальне озеро у Криму

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного заняття гідрогеологічною станцією понад 560 гектарів у районі Сакського лікувального озера на заході Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Підприємство видобувало лікувальну мулову грязь і ропу. Внаслідок незаконного заняття земель водного фонду державним інтересам завдано збитків на суму понад 1,3 млн. грн.», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.