Кириленка викликали на допит до прокуратури Києва

Голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО 28 грудня прибуде на допит до слідчого управління прокуратури міста Києва, повідомляє офіційний сайт партії.

Допит розпочнеться о 10.00. Як відомо, В.КИРИЛЕНКА викликають щодо подій 27 квітня у Верховній Раді під час ратифікації «Харківського пакту».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки. У президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).