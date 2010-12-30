Справу футболіста, що збив трьох людей, розглянуть в прокуратурі

У прокуратуру Севастополя надійшла порушена в листопаді слідчим міського УМВС кримінальна справа проти гравця ФК «Севастополь» Владислава ПІСКУНА, котрий збив на автомобілі на смерть трьох людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу прокуратури Севастополя Олег СЕМЕНЮК.

За його словами, справа надійшла «для перевірки законності досудового слідства, вирішення питання про затвердження обвинувального висновку і направлення в суд».

Як повідомлялося, 21 листопада в Севастополі футболіст В.ПІСКУН, рухаючись на автомобілі «БМВ» з перевищенням швидкості, не справився з керуванням і виїхав на тротуар, де збив жінку 1984 року народження та її двох маленьких дочок - 2005 і 2008 р.н. Від одержаних травм вони померли на місці. Пасажир автомобіля «БМВ» також дістала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Того ж дня В.ПІСКУН був затриманий і вміщений до ІТТ. На досудовому слідстві В.ПІСКУНУ пред`явлене звинувачення за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України - за споєння ДТП, що спричинила загибель більше двох осіб.