Вищий госпсуд скасував економічно невигідний договір

Вищій господарський суд України скасував договір від 2005 року про спільну діяльність між державним підприємством «Іллічівський морський торговельний порт» і приватним підприємством «Укртрансконтейнер», який неналежно виконувався останнім і був економічно невигідним для держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, у результаті тривалих судових процесів Верховний суд України залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року, яким задоволено позов заступника прокурора області в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв’язку України та розірвано спірний договір.

Однак ПП «Укртрансконтейнер» у червні 2010 року звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду першої інстанції про задоволення позову прокурора.

За результатами розгляду заяви рішенням Господарського суду Одеської області та постановою Одеського апеляційного господарського суду у 2010 році було задоволено заяву приватного підприємства, рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року скасовано, у задоволенні позову прокурора відмовлено.

Не погодившись із зазначеними судовими рішеннями, прокуратура Одеської області оскаржила останні до Вищого господарського суду України, постановою якого 29 грудня 2010 року касаційну скаргу заступника прокурора області було задоволено в повному обсязі, оскаржувані рішення скасовано і залишено у силі рішення господарського суду, яким задоволено позов прокурора та розірвано договір про спільну діяльність.