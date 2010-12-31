Високопосадовців арештовують строго по закону, кажуть в ГПУ

У Генеральній прокуратурі України наголошують, що процесуальних порушень по жодній кримінальній справі, порушеній щодо високопосадовців, не виявлено і у всіх затриманнях немає жодних політичних підстав.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, такі висновки були зроблені на засіданні колегії з розгляду питання щодо стану досудового слідства у резонансних кримінальних справах, що відбулося 29 грудня.

На колегію були запрошені голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСКИЙ, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, заступник міністра внутрішніх справ - начальник Головного слідчого управління Василь ФАРИННИК, керівники слідчих управлінь СБУ і податкової міліції, правозахисник Едуард БАГІРОВ.

Упродовж останніх місяців Генеральною прокуратурою за матеріалами контролюючих і правоохоронних органів порушено низку кримінальних справ стосовно високопосадовців.

“Одразу на адресу правоохоронних відомств пролунали звинувачення у політичному переслідуванні опозиції та їхньомк незаконному притягненні до кримінальної відповідальності. Така ситуація не нова. Щоразу, коли органи прокуратури викривають корупційні дії політиків чи посадовців, розпочинається жорстка протидія із залученням усіх можливих засобів. Водночас з цим відбувається маніпулювання свідомістю громадян, яким нав’язується думка про «заполітизованість» правоохоронних органів. Не секрет, що йдеться про злочини в економічній сфері. Ці збитки підтверджено актами КРУ, Рахункової палати, незалежними міжнародними аудиторами. Сума заподіяної шкоди по всіх кримінальних справах, порушених щодо високопосадовців, становить мільярди гривень та мільйони євро. Але закон один для всіх, незалежно від посади та політичних уподобань”, йдеться у повідомленні.

Учасники колегії ретельно розглянули питання щодо законності порушення кримінальних справ стосовно високопосадовців, обрання адекватної міри запобіжного заходу та затримання, додержання вимог законодавства при проведенні слідчих дій, тримання обвинувачених в слідчих ізоляторах. На колегії працівники прокуратури, які безпосередньо залучені до розслідування цих кримінальних справ, здійснення прокурорського нагляду та їхнього судового розгляду, надали присутнім повну і об’єктивну інформацію. Процесуальних порушень по жодній кримінальній справ не виявлено. У всіх цих затриманнях немає і жодних політичних підстав, зауважили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

На колегії було наголошено на необхідності повернення вкрадених грошей в казну держави. За результатами роботи колегії прийнято відповідне рішення.