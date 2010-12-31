Засуджені у Венесуелі українці вилетіли з Каракаса в Україну

Двоє засуджених у Венесуелі українських членів екіпажу судна «B-Atlantic» Володимир УСТИМЕНКО та Юрій ДАТЧЕНКО у супроводі представників українського бюро Інтерполу вилетіли з Каракаса в Україну.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, їхнє прибуття транзитом через Париж до аеропорту «Бориспіль» заплановане на другу половину сьогоднішнього дня.

Повернення моряків в Україну стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ у ході нещодавнього візиту венесуельського лідера в Україну, а також за результатами офіційного візиту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Венесуели 20-21 грудня, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН двох громадян України було засуджено у Венесуелі до 9 років позбавлення волі за перевезення і торгівлю наркотиками.

Міністерство юстиції України на підставі Європейської конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року надало згоду на передачу в Україну цих двох громадян для подальшого відбування покарання.