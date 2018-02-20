Американський археолог розгадав таємну технологію будівництва пірамід Гізи

Деш припустив, що єгиптяни вирівнювали стіни пірамід по тінях, які відкидав гномон в день рівнодення.

Рівне розташування стін пірамід Гізи вздовж сторін світу було досягнуто через відстеження тіней в день осіннього рівнодення. До такого висновку дійшов американський археолог і фахівець з давньоєгипетської архітектури Глен Деш

Читайте такожАрхеологи знайшли унікальний храм одного з найвеличніших єгипетських фараонівЯк повідомляє видання Science Alert, сторони піраміди Хеопса та інших споруд у Гізі розходяться під майже ідеальним прямим кутом, що збігається з кутом між лініями захід-схід та північ-південь. Відхилення становить одну п'ятнадцяту градуса. Вчені припускали, що цього вдалося досягти через такі астрономічні вимірювання, як відстеження положення полярної зірки на небосхилі або тіней від Сонця на поверхні, однак точний метод залишався невідомим.

Деш припустив, що єгиптяни вирівнювали стіни пірамід по тінях, які відкидав гномон в день рівнодення. Вчений провів експеримент 22 вересня 2016 року, спостерігаючи за пересуванням тіні по мірі того, як Сонце переміщалося з сходу на захід. Він зазначав положення її кінчика через рівні проміжки часу, і в кінці дня отримав гладку криву. При цьому точки перетину кривої з колом, окресленим довкола гномона, виявилися точками прямої, що простягнулася із заходу на схід.

Дослідник зазначає, що відхилення отриманої прямої від сторін світу незначне і його можна порівняти з помилкою, допущеною при будівництві пірамід.