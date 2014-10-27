У суворих європейських зимах винувато танення арктичних льодів

Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на журнал Nature Geoscience.

Група вчених з Токійського університету на чолі з Масато Морі досліджували вплив арктичного льоду на атмосферу з 1979 по 2013 рік. Виявилося, що починаючи з 2004-2005 років, періоду скорочення льодів в регіоні, режим клімату під назвою Тепла Арктика і Холодна Євразія (Warm Arctic and Cold Eurasia, WACE), запанував над колишнім режимом. Останній - Арктична осциляція - зберігав холодне повітря в районах біля полюса.

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У свою чергу, сильний WACE збільшив удвічі шанс морозних зим у північній Євразії.

Вчені відзначили, що це похолодання є тимчасовим ефектом. Через несподіваний вплив танення льоду на атмосферу глобальне потепління викликало холодні зими, тим не менш, більше впливу залишилося не у локальних змін погодного режиму, а стану планети.