YouTube почав автоматично переводити підписників на офіційні канали з неофіційних

20:12, 22 лютого 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє TJournal, оновлення стосується тих, хто підписаний на сторонні тематичні канали виконавця або ті, які веде його представник. Наприклад, мова йде про канали з підбіркою треків і альбомів, а також про канали Vevo (належить Sony, Universal і Warner Music) з офіційними кліпами.

Читайте такожYouTube будет специально отмечать государственные СМИЯк уточнили в YouTube, користувача автоматично підпишуть на офіційний канал виконавця відразу після його створення. Назву каналу позначено нотою сірого кольору.

23 січня YouTube вперше розповів про майбутні нововведення в підтримку музикантів. Представники сервісу пояснили, що таким чином хочуть допомогти користувачам швидше знаходити музику, записи виступів і інший контент улюблених виконавців.

YouTube пішов на зміну політики незабаром після того, як три великих музичних лейбла (Universal, Sony і Warner Music) відновили свої ліцензійні угоди з компанією і розповіли про запуск нового стримингового сервісу всередині відеохостингу.

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Теги: #музика від YouTube