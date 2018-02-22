YouTube почав автоматично переводити підписників на офіційні канали з неофіційних

YouTube пішов на зміну політики незабаром після того, як три великих музичних лейбла (Universal, Sony і Warner Music) відновили свої ліцензійні угоди з компанією.

YouTube почав автоматично підписувати користувачів на офіційні канали всіх музикантів, за якими вони стежать за іншими каналами.

Як повідомляє TJournal, оновлення стосується тих, хто підписаний на сторонні тематичні канали виконавця або ті, які веде його представник. Наприклад, мова йде про канали з підбіркою треків і альбомів, а також про канали Vevo (належить Sony, Universal і Warner Music) з офіційними кліпами.

Читайте такожYouTube будет специально отмечать государственные СМИЯк уточнили в YouTube, користувача автоматично підпишуть на офіційний канал виконавця відразу після його створення. Назву каналу позначено нотою сірого кольору.

23 січня YouTube вперше розповів про майбутні нововведення в підтримку музикантів. Представники сервісу пояснили, що таким чином хочуть допомогти користувачам швидше знаходити музику, записи виступів і інший контент улюблених виконавців.

YouTube пішов на зміну політики незабаром після того, як три великих музичних лейбла (Universal, Sony і Warner Music) відновили свої ліцензійні угоди з компанією і розповіли про запуск нового стримингового сервісу всередині відеохостингу.