На YouTube виявили новий небезпечний вірус

Вірус робить скріншоти екрану і копіює з комп'ютера текстові файли та зображення, а також логіни та паролі, збережені в браузерах.

Фахівці з кібербезпеки повідомили про атаку нового вірусу, який здатний вкрасти файли і доступ до облікових записів користувачів.

Подробиці опублікували експерти компанії Dr.Web у своєму блозі.

Вірус в модифікаціях Trojan.PWS.Stealer.23012 і Trojan.PWS.Stealer.23198 робить скріншоти екрану і копіює з комп'ютера текстові файли та зображення, а також логіни та паролі, збережені в браузерах. Отриману інформацію він зберігає в архів і висилає зловмисникам.

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Шкідливе програмне забезпечення поширюється через посилання в коментарях на YouTube під виглядом корисних додатків і путівників по чит-кодам у комп'ютерних іграх. Щоб переконати користувачів завантажити вірус з файлообмінника, зловмисники супроводжують посилання схвальними коментарями, написаними від імені підроблених записів.

Уразливими виявилися всі комп'ютери на платформі Windows. Продукти Microsoft для персональних комп'ютерів в останні роки залишаються однією з найбільш частих мішеней атак хакерів. У лютому угруповання CODEX повідомила про злом п'яти алгоритмів цифрового обмеження Windows 10 UWP, — раніше ця універсальна платформа вважалася неприступною.