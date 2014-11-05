Apple очолила рейтинг найбільш інноваційних компаній

Незмінним лідером рейтингу з 2005 року є Apple, йдеться в 49 випуску новин Apple.

Також на цьому тижні генеральний директор Apple Тім Кук відвідав з робочим візитом Китай. В інтерв'ю місцевому виданню топ-менеджер обговорив можливість запуску в країні платіжної системи компанії Apple Pay.

Читайте такожЗМІ: У Росії демонтували пам'ятник Стіву Джобсу за пропаганду гомосексуалізмуВиступаючи на конференції The Wall Street Journal, Тім Кук відповів на питання, як довго зможуть працювати Apple Watch без підзарядки. Він не став відповідати прямо, але сказав, що заряджати пристрій треба щодня.

Фахівці, розібравши новий iPad Air 2, виявили в пристрої модуль NFC, однак, як стало відомо, компанія обмежила його застосування. Використовувати планшети для ідентифікації електронних міток або в якості електронного гаманця не видається можливим.