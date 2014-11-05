Причиною вибуху ракети Antares міг стати російський двигун - розробник

Про це під час прес-конференції заявив керівник компанії-розробника ракети Orbital Sciences Corporation, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Press.

«Аналіз доступних нам даних вказує на те, що відмовив турбонасосний агрегат в одному з двох двигунів першого ступеня (AJ-26). З цієї причини ми, швидше за все, відмовимося від використання цих двигунів в ракетах Antares», - йдеться в заяві компанії.

Orbital Sciences Corporation підтвердила, що її контракт з НАСА не буде розірваний, і всі заплановані вантажі будуть доставлені на МКС до кінця 2016 року, без будь-яких додаткових витрат і з мінімальними корективами в розкладі польотів.

Читайте такожРакета з космічною вантажівкою Cygnus була підірвана по команді з земліАварія ракети-носія Antares з вантажівкою Cygnus, що вибухнула після старту з космодрому у Вірджинії, сталася ввечері 28 жовтня. Cygnus повинен був доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) більше двох тонн вантажу: продовольство, а також техніку і матеріали для наукових досліджень. Стиковка з МКС була запланована на 2 листопада.

Вантажівку Cygnus і ракету Antares розробила приватна американська компанія Orbital Sciences Corporation. Ця компанія уклала в рамках проекту COTS (Commercial Orbital Transportation Services, Комерційне орбітальне транспортування) контракт з НАСА загальною вартістю 1,9 мільярда доларів на запуск протягом трьох років восьми апаратів Cygnus.

Читайте такожКосмічна співпраця України та США продовжиться після розслідування вибуху Antares - посолНа Antares встановлені модифіковані російські двигуни НК-33 (AJ-26 в американській формі), а її перший ступінь виготовлено на дніпропетровському «Південмаші» під контролем КБ «Південне» та низки інших українських підприємств.

ВАТ «Кузнєцов», російський виробник двигунів НК-33, заперечує свою причетність до аварії, стверджуючи, що під час старту двигуни першого ступеня AJ-26 працювали в штатному режимі.

Нагадаємо, вибух ракети Антарес став приводом для чергових маніпуляцій фактами в російських ЗМІ. Так, державний канал Russia Today писав про успішні запуски носія як про російсько-американський проект, а про вибух - як про падіння українсько-американської ракети.