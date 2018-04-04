Новий дизайн смартфонів Meizu 15 і Meizu 15 Plus показали на фотографіях

Обидва смартфони укладені в металевий корпус із домашньою кнопкою.

Користувачі китайської соцмережі Weibo опублікували знімки смартфонів Meizu 15 і Meizu 15 Plus, що готуються до випуску.

Ймовірно, гаджети представлять вже до кінця квітня, пише "Новое время".

Обидва смартфони укладені в металевий корпус з домашньої кнопкою і отримали AMOLED-дисплеї зі співвідношенням сторін 16: 9. Подвійні задні камери пристроїв орієнтовані вертикально у верхній частині посередині. Під ними знаходиться класичний кільцевий світлодіодний спалах Meizu.

На лицьовій панелі можна бачити розташовану рівно по центру верхньої рамки фронтальну камеру, а також круглу кнопку під екраном. При цьому діагональ кнопки лише на пару міліметрів менше від ширини нижньої рамки.

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Meizu 15 Plus отримає дисплей діагоналлю 5,95 дюйма і роздільною здатністю QHD, SoC Samsung Exynos 8895 і акумулятор ємністю 3430 мАг. Модель Meizu 15 буде використовувати в якості основи SoC Qualcomm Snapdragon 660 і оснащуватися екраном Full HD діагоналлю 5,46 дюйма. Ємність акумулятора у Meizu 15 складе 2940 мАг. Обидві моделі будуть запропоновані в різновидах з 4/6 ГБ ОЗУ і 64/128 ГБ флеш-пам'яті.

Анонс Meizu 15 і Meizu 15 Plus очікується в цьому місяці. Не виключено, що в складі лінійки Meizu 15 буде ще бюджетна модель Meizu 15 Lite, яка згадувалася в ранніх чутках. А вже в серпні цього року має вийти наступна лінійка Meizu 16.