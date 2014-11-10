На Facebook ввели гнучкі налаштування стрічки новин
13:22, 10 листопада 2014Наука та IT
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Тепер на окремій сторінці можна подивитися список друзів, з якими користувач найчастіше взаємодіє. Поруч з кожним ім'ям зазначений статус - «підписано». На цій сторінці можна відписатися від набридливого користувача, сторінки або групи.
REUTERS
Нижче в тому ж вікні Facebook показує список тих, від кого відписаний користувач.
Про це пише Medusa.
Крім того, тепер можна обмежити число постів від певного користувача. Для цього потрібно натиснути на сіру стрілку в правому верхньому куті посту і вибрати пункт «Я не хочу це бачити». Після цього з'явиться пункт «Показувати менше постів від цього користувача».
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На мобільних пристроях налаштування вже доступні. У меню з'явилися окремі «Налаштування стрічки новин».
У веб-версії нові налаштування працюють поки не у всіх. У додатку опції з'являться протягом декількох тижнів.
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