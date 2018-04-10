Обурені користувачі Facebook привели до Капітолія "армію клонів" Цукерберга (фото)

20:46, 10 квітня 2018
Наука та IT
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REUTERS

Раніше соцмережа опинилася в центрі скандалу через те, що особисті дані 87 млн осіб потрапили до британської консалтингової компанії Cambridge Analytica. Особиста інформація про всіх цих людей згодом передавалася третім компаніям, в тому числі і залученим в американську виборчу кампанію 2016 року.

11 квітня, як очікується, глава компанії Facebook Марк Цукерберг виступить перед комітетами обох палат конгресу США з приводу витоку даних користувачів і відповість на питання конгресменів.

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Теги: #Facebook