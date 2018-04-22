Сьогодні вночі українці зможуть побачити перший весняний зорепад

19:25, 22 квітня 2018
Наука та IT
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skyandtelescope

Про це повідомляється на сайті NASA.

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Зорепад розпочався 16 квітня і триватиме до 25-го.

Як повідомляють у NASA, зорепад найкраще видно в Північній півкулі, однак чекати значної інтенсивності зорепаду не варто - кількість горючих частинок становить близько 20 метеорів на годину.

У Києві зорепад ліріди буде видно з 21:00 22 квітня до 5:00 23 квітня.

Зазначимо, що метеорний потік ліріди вважають одним з найстаріших зорепадів: перші згадки про нього датовані 687 роком до н. е. Свою назву метеорний потік отримав через близьке розташування до сузір'я Ліри.

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Теги: #Україна#зорепад