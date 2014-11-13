У Греції знайшли можливу гробницю коханця Олександра Македонського
У Греції на місці стародавнього міста Амфиполиса виявили гробницю, в якій, можливо, поховали коханця Олександра Македонського - Гефестіона.
Про це повідомляється в прес-релізі міністерства культури та спорту Греції, пише Лента.ру.
В усипальниці виявлений збережений скелет, що належав, судячи з розмірів і пишного оздоблення могили, важливому сановнику. Як передає Greek Reporter, людські останки будуть перенесені в лабораторію для аналізу ДНК.
Поховання датується четвертим століттям до нашої ери. У той час Амфіполіс був великим центром Македонського царства. Могила вважається найбільшою в Македонії. Для спорудження гробниці використовувалося величезна кількість мармуру.
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Грецький міністр культури на прес-конференції 22 листопада в музеї Амфиполиса розповість про виявлені знахідки.
Гефестіон був найближчим другом Олександра Македонського і його полководцем. Існує припущення, що він був коханцем царя. Вважається, що коли Гефестіон помер під час зимівлі в Середній Азії через хворобу, Македонський від горя наказав стратити лікаря, який не зумів врятувати його друга.