У Facebook визнають, що експерти, які розбирають скарги і приймають відповідні рішення, час від часу можуть помилятися.

Facebook вперше оприлюднив внутрішні правила видалення постів користувачів, а також оголосив про запуск процедури розгляду апеляцій за прийнятим рішенням.

Відповідна інформація опублікована в офіційному блозі Facebook, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що Facebook визначає міру покарання для порушників правил публікації постів в залежності від серйозності порушення і персональної історії використання соцмережі.

Зокрема, при першому порушенні можуть винести попередження, однак у випадку повторення подібних ситуацій можуть видалити пост або заблокувати профіль, а також повідомити правоохоронні органи в особливо важких випадках.

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У той же час у Facebook визнають, що експерти, які розбирають скарги і приймають відповідні рішення, час від часу можуть помилятися.

У зв'язку з цим протягом року у соцмережі з'явиться можливість оскаржити рішення про видалення поста, якщо його видалили через зображення наготи і сексуальної активності, а також розпалювання ненависті або агресивних висловлювань (hate speech) та зображень сцен насильства.

Зокрема, якщо фото, відео або повідомлення користувача видалять у зв'язку з порушенням стандартів Facebook, користувача повідомлять про це, щоб він зміг направити запит про додаткову перевірку. Передбачається, що остаточне рішення будуть приймати не пізніше, ніж через 24 години.

Зазначається, що в Facebook підлягає видаленню контент, який містить загрозу насильства, заклики до насильства, інструкції з виготовлення зброї та ін. Крім того, під забороною знаходиться контент на підтримку терористів, серійних вбивць і злочинних організацій. Також заборонена публікація зізнань у скоєнні злочинів, намірів скоїти суїцид або завдати собі каліцтва, зображень із насильством щодо людей або тварин, відео з пораненими, мертвими людьми і т. д.