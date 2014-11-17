Безіменні планшети обігнали Apple і Samsung на світовому ринку

Про це свідчать дані дослідження аналітичної компанії Strategy Analytics, які цитує Лента.ру.

Поставки планшетів Apple за цей же період упали на 13 відсотків, до 12,3 мільйона штук. Частка на світовому ринку американської компанії склала 22,3 відсотка. Поставки планшетів Samsung знизилися на вісім відсотків, до 9,7 мільйона одиниць, при цьому компанія зайняла на глобальному ринку частку в 17,6 відсотка. Далі йдуть Lenovo з 5,4 відсотка ринку і Acer з 2,3 відсотка.

В цілому поставки планшетів за третій квартал 2014 року зросли в світі на 6 відсотків, до 52 мільйонів штук, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Що стосується мобільних операційних систем, то Android, як і раніше, займає лідируючу позицію на глобальному ринку планшетів, досягнувши рекордних 72 відсотків (39,8 мільйона пристроїв). У той же час, iOS втратила 13 відсотків (12,3 мільйона планшетів) за останній квартал порівняно з 2013 роком і зайняла 22,3 відсотка на ринку. Windows зросла на дев'ять відсотків і зайняла частку в 5,7 відсотка (3,2 мільйона планшетів).