Опубліковано останню статтю Стівена Хокінга про паралельні всесвіти

Надалі світ мають побачити ще дві статті про чорні діри, написані у співавторстві з Хокінгом.

Наукове видання Journal of High Energy Physics опублікувало одну з останніх робіт Стівена Хокінга, написану ним у співавторстві з бельгійським фізиком Томасом Хертогом. Стаття присвячена можливості існування паралельних всесвітів.

Як повідомляє the Guardian, в роботі йдеться про те, що реальність може складатися з безлічі всесвітів, але кожен з них не буде серйозно відрізнятися від того, що відомий нам.

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Робота, завершена всього за тиждень до смерті Хокінга, як наголошується, пропонує більш просту картину еволюції всесвіту, ніж безліч теорій, запропонованих раніше.

Нова теорія відштовхується від досліджень, які Хокінг і американський фізик Джеймс Хартл проводили ще у вісімдесятих роках минулого століття, і доповнює їх більш сучасним математичним обґрунтуванням з використанням теорії струн.

Повідомляється, що ця стаття буде не останньою, де в авторах вказано ім'я Хокінга. Над як мінімум ще двома статтями, співавтором яких виступив Хокінг, зараз працюють його колеги - Ендрю Строминджер з Гарварду і Малькольм Перрі з Кембриджа.

Як повідомляв УНІАН, відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг помер на 77 році життя.

Незважаючи на те, що Хокінг багато років страждав від важкої хвороби, яка прикувала його до інвалідного візка і залишила можливість спілкуватися зі світом лише за допомогою комп'ютерного синтезатора мови, вчений продовжував займатися наукою і активним громадської життям. Діяльність Хокінга у сфері популяризації науки принесла йому славу і визнання далеко за межами наукової сфери.