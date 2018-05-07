В уанеті виявили Telegram-бота, який видає ПІБ людини за номером телефону

Хто розробив бота, з'ясувати не вдалося. Його власником вказаний аккаунт @bot_creaters.

Користувачі уанету виявили на теренах Telegram бота, який дозволяє дізнатися особу людини за номером її телефону.

В описі бота повідомляється, що в базі понад 30 млн українських номерів. Джерелами даних бота вказані Work.ua, Rabota.ua, а також дані з додатків на Android. Журналісти AIN.UA перевірили роботу бота — і він безпомилково визначив абонентів.

Бот видає ім'я та прізвище власника номера телефону. Щоб отримати таку інформацію, достатньо ввести номер у форматі 380ххххххххх та натиснути enter. Результат видається миттєво.

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Зазначається, що бот дозволяє безперешкодно отримати інформацію тільки за трьома номерами у день. Однак ліміт знімається дуже просто — бот просить користувача про нехитру послугу: надати йому новий контакт з вашої телефонної книги.

Хто розробив бота — з'ясувати не вдалося. Його власником вказаний аккаунт @bot_creaters. Запит журналістів люди, які стоять за цим акаунтом, проігнорували. Однак навряд чи можна назвати етичним збір даних користувачів, як і їхнє поширення.

Аналогічна функція раніше була доступна у Facebook — якщо ввести у рядок пошуку номер телефону, соціальна мережа видавала профіль його власника. Це було можливо завдяки ідентифікації користувачів через Messenger, встановлений на їхніх смартфонах. Однак багато розкритикували цю функцію, після чого Facebook її деактивувала.