Двох вже замало: Apple може оснастити наступний iPhone потрійною камерою

Apple може випустити в другій половині 2019 року iPhone з трьома задніми 12-мегапіксельними камерами і оптичною стабілізацією зображення.

Компанія Apple з великою ймовірністю випустить щонайменше одну модель iPhone з потрійною основною камерою.

Судячи з усього, це відбудеться в другій половині 2019 року, пише "Новое время".

Аналітик компанії Yuanta Securities Джефф Пу прогнозує, що Apple може випустити в другій половині 2019 року iPhone з трьома задніми 12-мегапіксельними камерами і оптичною стабілізацією зображення. Пу дійшов такого висновку, вивчивши записку профілювання Largan, компанії, яка виробляє телефонні лінзи для Apple.

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Прогноз Пу співпадає зі звітом видання Economic Daily News, в якому також зазначається, що iPhone з трьома камерами буде випущено в 2019 році. Два звіти незалежно один від одного згадують ті ж три 12-мегапіксельні камери, але Пу також передбачає появу оптичної стабілізації.

Пу вважає, що телефони з трьома камерами стануть наступним трендом в світі смартфонів, частково завдяки Huawei та її трьокамерній моделі Huawei P20 Pro. Поки в асортименті Apple представлені моделі iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus і iPhone X, які оснащені здвоєними камерами.