SpaceX успішно запустила Falcon 9 із сімома супутниками (відео)

Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала в Каліфорнії з п'ятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT і двома супутниками GRACE.

Трансляція запуску велася на сайті компанії SpaceX.

Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг.

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11 травня ракета-носій Falcon-9 компанії SpaceX провела успішний старт з космодрому у Флориді з першим супутником для Бангладеш.

Старт оновленої Falcon-9 відбувся з космодрому на мисі Канаверал. Через три хвилини після старту відбулося штатне відділення першого ступеня ракети-носія для повернення на Землю та подальшого використання. Вона зробила успішну посадку на платформі в Атлантичному океані.