SpaceX успішно запустила Falcon 9 із сімома супутниками (відео)
03:34, 23 травня 2018Наука та IT
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Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг.
Перші секунди після запуску ракети Falcon 9 / скріншот
Ракета-носій Falcon 9 стартувала в Каліфорнії з п'ятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT і двома супутниками GRACE.
Трансляція запуску велася на сайті компанії SpaceX.
Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг.
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11 травня ракета-носій Falcon-9 компанії SpaceX провела успішний старт з космодрому у Флориді з першим супутником для Бангладеш.
Старт оновленої Falcon-9 відбувся з космодрому на мисі Канаверал. Через три хвилини після старту відбулося штатне відділення першого ступеня ракети-носія для повернення на Землю та подальшого використання. Вона зробила успішну посадку на платформі в Атлантичному океані.
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