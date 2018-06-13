Google збирається заборонити можливість встановлення розширень для Chrome зі сторонніх серверів

Це станеться не відразу, щоб дати сумлінним розробникам час на те, щоб помістити своє розширення в інтернет-магазин.

Компанія Google з 12 червня починає вводити нові правила для розробників розширень браузера.

Незабаром користувач зможе встановлювати тільки ті розширення, які були опубліковані на офіційному порталі Chrome Web Store, повідомляє "Новое время".

Компанія Google проаналізувала скарги користувачів на роботу Chrome. Виявилося, що величезна кількість претензій припадає на розширення, встановлені зі сторонніх джерел.

Ситуація в значній мірі відображає ситуацію з Android. У той час як Google Play Store вважається безпечним джерелом додатків, користувачі можуть встановлювати додатки з інших джерел. Google не може заборонити це для Android, але спробує перешкодити шкідливим розширенням в Chrome.

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Це станеться не відразу, щоб дати сумлінним розробникам час на те, щоб помістити своє розширення в інтернет-магазин.

Нові розширення, опубліковані після 12 червня, вже не зможуть викликати вбудований встановлювач і замість цього перенаправляються в Інтернет-магазин Chrome. Починаючи з 12 вересня, це буде відбуватися навіть для старих розширень. Потім, коли вийде версія Chrome 71, API для вбудовування буде повністю знищено і все розширення Chrome можна буде встановити тільки з магазину.

Таким чином, в перспективі нас очікує версія Chrome, яка взагалі не буде працювати з вбудованою установкою. Проте, користувачі повинні враховувати, що, як і в Google Play Store, у Chrome Web Store є своя частка шкідливих розширень, які маскуються під законні.