Tesla зробила тестовий заїзд по підземному тунелю Ілона Маска (відео)

По тунелю проїхала модель Tesla X з пристосуванням, яке дозволяє електрокару їздити по рейках.

Компанія The Boring Company, яка займається будівництвом транспортних тунелів для автомобілів, показала тестову поїздку по одному з них.

По тунелю проїхала модель Tesla X з пристосуванням, яке дозволяє електрокару їздити по рейках, повідомляє "Новое время" із посиланням на Electrek.

Спочатку компанія говорила про "електричні платформи" в своїх тунелях, на яких могли паркуватися транспортні засоби. Потім платформи повинні були опускатися всередину тунелів і подорожувати по рейках на високих швидкостях.

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Зовсім недавно The Boring Company почала фокусуватися на спеціально побудованому електромобілі для перевезення пішоходів і велосипедистів. Тепер на відео на Twitter Tesla продемонструвала нову систему, яка дозволяє Model X подорожувати всередині тунелю самостійно.

У повідомленні Tesla про новий тунель згадуються "зелені вогні в Малібу". Судячи з усього, це означає, що компанія близька до отримання дозволу до продовження свого тунелю в Західному Лос-Анджелесі. В даний час цей тунель обмежений Готорном.

Нещодавно Ілон Маск заявляв, що тестова ділянка майже готовий до експлуатації і компанія чекає дозволу влади на це. Після цього тунель буде відкритий для поїздок, причому під час тестового періоду вони будуть безкоштовними.