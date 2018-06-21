﻿SpaceX збирається випробувати новий космічний корабель Crew Dragon

13:35, 21 червня 2018
Наука та IT
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Після завершення тестів корабель доправлять у Космічний центр Кеннеді у Флориді / фото: SpaceX / Instagram

Про це 21 червня повідомила прес-служба компанії в Instagram.

Корабель уже доправили в дослідницький центр Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо.

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Випробування мають показати здатність Crew Dragon протистояти екстремально низьким/високим температурам і умовам космічного вакууму.

Після завершення тестів корабель доправлять у Космічний центр Кеннеді у Флориді, звідки він здійснить перший рейс.

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Теги: #SpaceX#випробування