﻿SpaceX збирається випробувати новий космічний корабель Crew Dragon

Випробування мають показати здатність Crew Dragon протистояти екстремально низьким/високим температурам і умовам космічного вакууму.

Космічний корабель Crew Dragon для екіпажів пройде випробування в термовакуумній камері.

Про це 21 червня повідомила прес-служба компанії в Instagram.

Корабель уже доправили в дослідницький центр Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо.

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Випробування мають показати здатність Crew Dragon протистояти екстремально низьким/високим температурам і умовам космічного вакууму.

Після завершення тестів корабель доправлять у Космічний центр Кеннеді у Флориді, звідки він здійснить перший рейс.