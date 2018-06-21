SpaceX збирається випробувати новий космічний корабель Crew Dragon
13:35, 21 червня 2018Наука та IT
531 0
Випробування мають показати здатність Crew Dragon протистояти екстремально низьким/високим температурам і умовам космічного вакууму.
Після завершення тестів корабель доправлять у Космічний центр Кеннеді у Флориді / фото: SpaceX / Instagram
Космічний корабель Crew Dragon для екіпажів пройде випробування в термовакуумній камері.
Про це 21 червня повідомила прес-служба компанії в Instagram.
Корабель уже доправили в дослідницький центр Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо.
Читайте такожSpaceX відклала перший туристичний політ навколо Місяця
Випробування мають показати здатність Crew Dragon протистояти екстремально низьким/високим температурам і умовам космічного вакууму.
Після завершення тестів корабель доправлять у Космічний центр Кеннеді у Флориді, звідки він здійснить перший рейс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter