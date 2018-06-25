У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету без підключення до мережі

У Chrome для Android з’явилася опція автоматичного зберігання веб-сторінок. Вона починає діяти при під’єднанні телефона до Wi-Fi. Chrome автоматично завантажує новинні статті, спираючись на статистику популярного контенту в конкретному регіоні.

Мобільний браузер Google Chrome дозволив переглядати інтернет без наявного підключення.

Про це повідомляє TechToday.

Подібним кроком пошуковий гігант хоче розширити свою популярність у країнах Азії та Африки, які вважаються найбільш перспективними регіонами для зростання бізнесу. У них часто відсутнє повсюдне мобільне покриття та доступний трафік. Смартфони для жителів таких регіонів також часто є першим та єдиним пристроєм виходу в інтернет.

У Chrome для Android з’явилася опція автоматичного зберігання веб-сторінок. Вона починає діяти при під’єднанні телефона до Wi-Fi. Chrome автоматично завантажує новинні статті, спираючись на статистику популярного контенту в конкретному регіоні. Авторизовані в акаунті користувачі Chrome також отримуватимуть статті, які алгоритми браузера відбиратимуть на основі історії серфінгу. Ці завантажені матеріали потім можна переглядати без обов’язкового підключення до інтернету.

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У своєму пості інженери Google не описують у деталях роботу офлайнового перегляду. Не зовсім зрозуміло, наприклад, як браузер відбиратиме статті для завантаження. Останнє оновлення Chrome для Android прибрало опцію відключення запропонованих статей, що може означати їхнє завантаження, навіть якщо вони не цікаві.

Нова функція офлайнової роботи вже доступна у понад 100 країнах світу, серед яких Індія, Бразилія, Нігерія, Індонезія.