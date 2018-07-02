Компанія Disney презентувала роботів-каскадерів, які згодом замінять людей (відео)

Інженери із Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з тросу.

Роботи можуть орієнтуватися в повітрі і коригувати свій політ, щоб трюк виглядав реалістично. Роботів планують одягати в костюми супергероїв і «працевлаштовувати» в тематичні парки Disney. Читайте такожСтудія Disney оприлюднила дати своїх прем'єр до 2020 року У майбутньому такі «трюкачі» можуть замінити професійних каскадерів.

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