Компанія Disney презентувала роботів-каскадерів, які згодом замінять людей (відео)
11:31, 02 липня 2018Наука та IT
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Інженери із Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з тросу.
Компанія Disney презентувала роботів-каскадерів
Роботи можуть орієнтуватися в повітрі і коригувати свій політ, щоб трюк виглядав реалістично.
Роботів планують одягати в костюми супергероїв і «працевлаштовувати» в тематичні парки Disney.
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У майбутньому такі «трюкачі» можуть замінити професійних каскадерів.
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