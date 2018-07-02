Компанія Disney презентувала роботів-каскадерів, які згодом замінять людей (відео)

11:31, 02 липня 2018
Наука та IT
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Роботів планують одягати в костюми супергероїв і «працевлаштовувати» в тематичні парки Disney.

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У майбутньому такі «трюкачі» можуть замінити професійних каскадерів.

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Теги: #робот#Disney#каскадери#Walt Disney Company