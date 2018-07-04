Інженери Google навчили штучний інтелект грати в гру Quake III (відео)

Персонажі, які керувалися штучним інтелектом, повинні були вивчити загальні стратегії, щоб мати можливість адаптуватися до кожної нової карті.

Дослідники з проекту DeepMind навчили штучний інтелект грати в індивідуальну версію Quake III Arena як людина.

Команда розробників зосередилася на режимі захоплення прапора, в якому карта змінюється від гри до гри, пише "Новое время", посилаючись на Engadget.

Персонажі, які керувалися штучним інтелектом, повинні були вивчити загальні стратегії, щоб мати можливість адаптуватися до кожної нової карті. Людям зробити це набагато простіше. Агентам DeepMind також необхідно як співпрацювати з членами команди, так і конкурувати з протилежною командою і бути в змозі адаптуватися до різних стилів гри супротивника.

"Наші агенти повинні вчитися з нуля, як бачити, діяти, співпрацювати і конкурувати в невидимих ​​середовищах, все з одного сигналу підкріплення за матч: виграла їх команда чи ні", - пише дослідники в блозі.

Читайте такожУ Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету без підключення до мережі

Автори роботи використовували навчання з підкріпленням (англ.reinforcement learning) - вид машинного навчання, при якому алгоритм навчається, не маючи при цьому навчальної вибірки у вигляді пари "вхідні дані - відповідь". Комп'ютер отримує відгук від середовища - наприклад, очки за успішне проходження рівня або штрафні бали за помилки - і завдяки цьому покращує свою роботу.

Дослідники виявили, що персонажі під управлінням штучного інтелекту виграють частіше, ніж люди, але вони також більш доброзичливі, ніж люди. Персонажі також вивчили людську поведінку - наприклад, слідувати за гравцями своєї команди і займати базу ворога.

За словами творців, в майбутньому нова система штучного інтелекту, ймовірно, може бути адаптована і для більш складних ігор, наприклад StarCraft II або Dota 2.