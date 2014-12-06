У Харкові запустили українсько-американську ядерну установку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в церемонії запуску установки взяли участь заступник Державного секретаря з питань міжнародної безпеки США Роуз Геттемюллер, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, генеральний директор ННЦ «ХФТІ» Іван Неклюдов.

Геттемюллер зауважила, що в Харкові відкрилося дуже важливе ядерне дослідне підприємство, де розташована установка «Джерело нейтронів».

«Ми вже кілька років працюємо з Україною над цим проектом, який поліпшить українську фізичну ядерну науку. Це великий успіх у боротьбі за нерозповсюдження ядерного озброєння. Україна прийняла рішення про вивезення з її території високозбагаченого урану. Це потрібно для того, щоб матеріали не потрапили до рук терористів. США, в свою чергу, зобов'язалися допомогти вивезти високозбагачений уран, дати Україні низькозбагачений уран і профінансувати будівництво дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів», - сказала заступник Держсекретаря США.

Читайте такожМАГАТЕ засудила спроби Росії присвоїти ядерні об'єкти в КримуЗа її словами, науковий центр, де збудовано ядерну установку, дасть українським фізикам-ядерникам сучасну експериментальну базу для проведення досліджень і забезпечить країну можливістю виробляти ізотопи для промислового та медичного використання - опромінення біологічних об'єктів (у тому числі нейтронна терапія), радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів (у тому числі харчових продуктів), дослідження наноматеріалів і нанотехнологій. Крім цього, установку планують використовувати для міжнародних досліджень.

Геттемюллер підкреслила, що «Джерело нейтронів» буде експлуатуватися за всіма стандартами безпеки.

У свою чергу заступник генерального директора ННЦ «ХФТІ» Іван Карнаухов зауважив, що пуск в експлуатацію ядерної установки включає кілька етапів: будівництво, налагодження, випробування і фізичний пуск. Він наголосив, що наразі завершено будівництво установки. Почався етап пуско-налагодження і введення окремих систем в експлуатацію. Повністю ввести установку в роботу планується в березні 2015 року.

Генеральний директор ННЦ «ХФТІ» Неклюдов повідомив, що після налагодження всіх систем, почнуть виробляти медичні ізотопи. Їх планують поставляти як в спеціалізовані установи Харкова та області, так і розглядають можливість створення спеціального медичного центру в П'ятихатках.

Довідка УНІАН. Співпраця України і США з будівництва дослідної ядерної установки «Джерело нейтронів» почалася в 2010 році. Техніко-економічне обгрунтування будівництва установки затвердили в 2012, проект - у травні 2013, після чого розпочалося будівництво. Створення установки профінансував уряд США (на понад 70 млн дол) в обмін на вивезення з території України всіх запасів високозбагаченого урану.

Установка включає в себе: підкритичну збірку, нейтрон-виробляючу мішень, лінійний прискорювач електронів з каналом транспортування пучка електронів, джерело холодних нейтронів, експериментальні нейтронні канали для ядерно-фізичних досліджень, системи технічного забезпечення роботи установки.

Після введення в експлуатацію ядерної установки, США протягом двох років будуть фінансувати витрати на утримання установки, проведення досліджень і експериментів. Також частина грошей піде на зарплати науковцям.