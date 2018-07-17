У Британії визнали допустимою генетичну модифікацію дітей

У деяких колах почали говорити про перехід в еру необмеженої генної інженерії.

Створення дітей, чиє ДНК було відредаговане за бажанням батьків, отримало обережне зелене світло головного органу Великої Британії з питань етики. Власне, Нуффілдська рада біоетики постановила, що зміна генетичного коду людських ембріонів може бути «морально допустимим», якщо це в інтересах майбутньої дитини не посилює нерівності, які вже розділяють суспільство.

Як пише The Guardian, висновок органу не закликає змінити британське законодавство з метою дозволити генетичну модифікацію дітей. Замість цього в документі зауважується необхідність проведення досліджень, які б перевірили ефективність і безпечність такого підходу і його соціальний вплив. Крім того, потрібні громадські дебати на цю тему.

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«З нашої точки зору, редагування геному саме собою не є чимось неприйнятним. Немає причин відкидати його в принципі», - сказала голова Нуффілдської ради і професор правознавства, етики і інформатики Бірмінгемського університету Карен Йунг.

Однак, висновки експертів одразу ж викликати критику з боку певних кіл, які звинуватили авторів висновків у тому, що вони відкривають двері до необмеженого використання спадкової генної інженерії і переходу в еру генетичних забаганок.

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Видання нагадує, що останні успіхи генетичних технологій дали вченим інструменти, за допомогою яких можна переписувати ДНК в живих клітинах. За допомогою нових процедур можна принципово змінити генетичний код в статевих клітинах чоловіків і жінок або код ембріонів, докорінно змінюючи майбутній розвиток дитини. Законодавство Великої Британії і інших країн забороняє генетичну модифікацію дітей. Однак, багато експериментів у світі довели, що редагування ДНК може бути використане для того, щоб ще до народження вилікувати нащадків від спадкових хвороб батьків.