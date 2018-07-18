Єврокомісія оштрафувала Google на рекордні 4,3 мільярди євро

Це найбільший штраф, який коли-небудь накладали на окрему компанію антимонопольні структури ЄС.

Європейська комісія оштрафувала Google на рекордну суму у 4,3 млрд євро (5 млрд доларів) за порушення антимонопольного законодавства ЄС у сфері застосування популярної ОС Android для мобільних гаджетів.

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Як повідомляє Politico, це найбільший штраф, який коли-небудь накладали на окрему компанію антимонопольні структури ЄС.

У ЄК визнали, що Google використовувала Android для неконкурентного зміцнення свого домінування в області онлайн-пошуку. ОС Android використовується більш ніж на трьох чвертях смартфонів у Європі.

Відносини Google з деякими найбільшими виробниками смартфонів, які включають у себе контракти з вимогою передустановки на пристрої Google Search та браузера від Google, згідно з рішенням ЄК, також обмежують для споживачів можливість вибору і ведуть до нечесної конкуренції.

Google неодноразово заперечували ці звинувачення, стверджуючи, що компанії можуть самі обирати собі софт з відкритим кодом.

Нагадаємо, рік тому ЄК стягнула з Google рекордний на той момент штраф у 2,4 мільярди євро за зловживання становищем на ринку пошукових систем.

За інформацією ЄК, Google формував видачу результатів по товарах і послугах таким чином, що комерційні партнери корпорації виявлялися першими у видачі.