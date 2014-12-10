У США почав руйнуватися головний космодром через глобальне потепління

До таких висновків прийшли вчені, що відстежують стан космодрому з 2009 року, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Ініціатором проекту виступило НАСА, яке вимагало у геологів з Університету Флориди з'ясувати, що відбувається на десятикілометровій пляжній смузі між стартовими майданчиками 39А і 39B (звідки запускали «Шатли» і «Аполони»).

Вчені виявили, що косу розмиває через підвищення рівня моря і наростання енергії хвиль - ці процеси пов'язані з глобальним потеплінням. Крім того, мис сильно постраждав від низки ураганів, що обрушилися на Флориду за останні десять років.

Читайте такожУ НАСА показали нові знімки останків зірок, які вибухнули (фото)

Інфраструктура НАСА вже під загрозою: якщо не вжити термінові заходи, вода може залити і дорогу, що йде паралельно залізничним коліям, а під нею проведені лінії електроживлення і труби, по яких перекачують скраплений газ.

НАСА вже побудувало штучні дюни на зміну розмитим. Однак якщо зростання рівня моря продовжиться в тому ж темпі, агентство збирається реалізувати стратегію «керованого відступу»: переміщати під'їзні шляхи, службові споруди і навіть стартові комплекси.