Вчені знайшли більше тисячі генетичних мутацій, які впливають на рівень освіти

Втім, вони наголошують, що «хороші гени» ще не гарантують високий інтелект.

Міжнародна група вчених дослідила геном і біографії 1,1 мільйона європейців віком від 30 років з 15 країн. Цю інформацію вони отримали від приватних фірм, які займаються вивченням ДНК і чиї клієнти, приміром, прагнуть дослідити своє походження.

За допомогою оцінки цих даних дослідники виявили 1271 одиночний нуклеотидний поліморфізм, тобто мутацію окремої «літери» азотистих основ, які складають «слова» (гени) на подвійній спіралі ДНК. Всі знайдені зміни впливають на рівень освіти, пише Gazeta Wyborcza.

Це відкриття вчених в 20 разів збільшує кількість відомих генетичних змін, які впливають на людський інтелект. До цього часу було відомо лише про 74 з них. За словами авторів дослідження, знайдені ними мутації відповідають за 11-13% освітніх досягнень тих людей, дані яких вони вивчали. Більшість мутацій були виявлені в тих ділянках ДНК, які відповідають за зв’язки між нейронами і впливають на виділення нейротрансмітерів.

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Втім, дослідники підкреслюють, що виявлені ними мутації хоч і мають серйозний вплив на досягнення в навчанні, «хороші гени» не гарантують людям високий рівень інтелекту. Оскільки людська освіченість залежить від багатьох інших чинників. За словами одного з головних авторів дослідження Роббі Відоу з Університету Колорадо, на розвиток також впливають особисті амбіції, становище родити і соціальний статус.