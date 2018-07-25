Астрономи виявили підземні запаси рідкої води на Марсі

Ознаки існування великих запасів води помітили на південному полюсі сусідньої планети.

Астрономи стверджують, що великі запаси рідкої води розташовані під більш ніж кілометровим шаром криги на південному полюсі Марса.

Радарні заміри, зроблені з міжпланетної станції Mars Express, яка належить Європейській космічній агенції, зафіксували велику смугу води, протяжністю майже 20 кілометрів. Вона була виявлена в місці, відомому як Плато Південне. Це полярна рівнина в південній півкулі Марса.

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Як пише The Guardian, це перший випадок, коли дослідники виявили стабільний резервуар рідкої води на червоній планеті. Це підвищує також вірогідність існування життя на ній. Адже марсіанські мікроорганізми можуть продовжувати своє досить похмуре існування глибоко під поверхнею планети.

«Ми виявили воду на Марсі», - ствердно заявив астроном Роберто Оросі з Національного інституту астрофізики в Болоньї.

На його думку, будь-яке інше пояснення яскравих відблисків, помічених вченими за допомогою радара, він вважає такими, що «не витримують критики».