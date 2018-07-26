Ноу-хау з Нідерландів: надрукований на 3D-принтері житловий комплекс (відео)

У Нідерландах будують житловий комплекс, надрукований на 3D-принтері.

Друк відбувається за принципом вичавлювання зубної пасти.

На розробку технології в університеті Ейндговена витратили 3 роки.

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В будинку площею 95 квадратних метрів буде один поверх і три кімнати. Заселитися в нього можна буде всередині 2019 року.

Ще одна перевага «друку будинків» - немає межі фантазії.