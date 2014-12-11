В Instagram кажуть, що вже обігнали Twitter - BBC
02:45, 11 грудня 2014Наука та IT
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Кількість користувачів соціальної мережі Instagram перевищила 300 мільйонів, що дозволило їй обігнати інший популярний сервіс Twitter
mwpdigitalmedia.com
Про це заявив генеральний директор Instagram Кевін Сістром, передає ВВС Україна.
"Ми раді повідомити, що зараз користувачів Instagram більше 300 мільйонів", - ідеться у повідомленні, опублікованому в офіційному блозі мережі.
"За останні чотири роки те, що починалося як мрія двох друзів, перетворилося на глобальну спільноту, в якій кожен день публікують більше 70 мільйонів фотографій і відеороликів", - наголосив пан Сістром.
За останніми даними, число користувачів соцмережі Twitter становить приблизно 284 мільйонів користувачів.
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