В Instagram кажуть, що вже обігнали Twitter - BBC

Про це заявив генеральний директор Instagram Кевін Сістром, передає ВВС Україна.

"Ми раді повідомити, що зараз користувачів Instagram більше 300 мільйонів", - ідеться у повідомленні, опублікованому в офіційному блозі мережі.

"За останні чотири роки те, що починалося як мрія двох друзів, перетворилося на глобальну спільноту, в якій кожен день публікують більше 70 мільйонів фотографій і відеороликів", - наголосив пан Сістром.

За останніми даними, число користувачів соцмережі Twitter становить приблизно 284 мільйонів користувачів.