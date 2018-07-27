Gazeta Wyborcza: «сильний» штучний інтелект або шанси Skynet у знищенні людства

Експерти кажуть, що сучасні розумні машини у порівнянні з фантастичними – лише дурні бляшанки.

Щойно хтось говорить про штучний інтелект, з’являється збудження і інтерес. Серед експертів, однак, тон значно спокійніший. Те, чи машини зможуть колись досягти самосвідомості, лишається загадкою. Проте вже зараз на них можна збудувати нову економіку, - пише Gazeta Wyborcza.

В кабінеті одного з будинків на тихій вулиці в берлінському районі Темпельхоф за столом працює 31-річний Фабіан Вестергайде. Він інвестує в ризиковану справу, а саме в розробку штучного інтелекту.

Чоловіка захоплює так звана «технологічна сингулярність», поєднання однієї речі з іншою, духу і матерії, свідомості з жорстким диском, наукової фантастики, в якій інтелект машини бере гору над людською, з вирішенням всіх проблем людства.

«Маю в своєму портфоліо стартап, який будує щось на зразок Skynet», - зізнався німецький розробник виданню Gazeta Wyborcza.

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Skynet – це цифровий суперінтелект, проти якого людство веде війну у культовому фільмі «Термінатор». Вестерхайде починав з електронної торгівлі і послуг доставки. Але зараз його фонд називається Asgard і інвестує виключно в компанії, які займаються розробкою штучного інтелекту. Раз на рік він бере участь у конференції під назвою «Повстання ШІ», на якій зустрічається з вченими і бізнесменами з усього світу, метою яких стало разом з’ясувати, яким буде штучний інтелект в майбутньому. Одні говорять про нові види оптичних волокон, інші – про «Індустрію 4.0», але всі гадають над так званим «сильним» штучним інтелектом.

На відміну від «слабкої», яка ледве здатна грати в шахи, вона є чимось на зразок того, що всі добре бачили у голлівудських фільмах: C-3PO із зоряних війн, Skynet із «Термінатора» чи репліканти з фільму «Той, що біжить лезом». Це машина, яка сама здатна вчитися. Не випадково, що андроїди і репліканти знову з’явилися на широкому екрані.

VIP-и Кремнієвої долини, такі як Ілон Маск і Рей Курцвайль, уявляють собі ситуацію так: обчислювальна потужність машин постійно зростає, тому що щонайменше раз на два роки потужність процесора подвоюється. У свою чергу, швидші і кращі комп’ютери стають основою для розвитку нових технологій. Прогрес схожий на ланцюгову реакцію: роботехніка, медицина, мережі, сировинна економіка, біотехнології. Божевілля.

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«Технологічні зміни відбуваються так швидко, що вони неодмінно змінять людське життя», - пише Рей Курцвайль у своїй книзі «Наближення сингулярності». Саме головний стратег Google вперше вжив термін «технологічна сингулярність» більш ніж 10 років тому.

«Технологічна сингулярність наближається до нас, як цунамі. А ми будемо вирішувати, чи підкорити цю хвилю, чи лишитися на пляжі», - каже Вестергайде.

У свою чергу, голова Німецького центру досліджень штучного інтелекту 65-річний професор Вальфганг Вальштер, який належить до старої німецької технологічної школи, попереджає, що не варто довіряти всім гучним розмовам про революцію, які можуть поширювати шарлатани. На його думку, людство зараз на половині шляху.

Сім років тому Вальштер на конференції в Ганновері вжив термін «Індустрія 4.0», маючи на увазі автоматизоване виробництво.

«Ми збудували всі розумні функції, які обіцяли. Ось чому ми змогли уникнути занепаду, який охопив США, де через недотримання зобов’язань були ліквідовані цілі лабораторії», - похвалився німецький вчений.

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Вальштер зізнається, що недооцінив можливості інституту, який сам очолює.

«Якщо ви зараз подивитеся на передові фабрики по всьому світі, то всі вони використовують роботів, які працюють на розумному програмному забезпеченні з Німеччини. Зараз ми використовуємо нові алгоритми, які забезпечать успіх наступних поколінь німецьких експортних хітів», - сказав він.

З іншим німецьким вченим з Німецького центру досліджень штучного інтелекту Крістіаном Мюллером журналісти видання зустрілися у кав’ярні через кілька днів. В центрі він відповідає за розробку безпілотного транспорту. Вчений має втомлений вигляд, тому що тільки-но повернувся з конференції зі штучного інтелекту в Китаї. Про що там говорили? Про те, як не дозволити машинам навчитися тому, чому не треба. Крім того, вчені намагалися разом розробити норми ISO для розумних машин.

«Ви читали Айзека Азімова? Він сформулював три закони для роботів. Найважливіший з них звучить так: робот не може скривдити людину або своєю бездіяльністю допустити, щоб людина постраждала», - нагадує Мюллер, який в сфері штучного інтелекту працює вже два роки.

«Впродовж кількох років ми натикалися на різні ідеї, пов’язані з суперрозумом. Під час доповідей люди часто запитують про це, але наша робота не має майже нічого спільного. Я вже перестав вгадувати майбутнє. Проте можу явити, яке розчарування настане, коли штучний інтелект виявиться не таким, як всі думають», - додає німецький вчений.

У Франкфурті один з найголовніших розробників розумних машин у Німеччині Кріс Боос нагадав про наукову фантастику і те, як технології майбутнього описані там.

«У порівнянні з тим, що в книжках, сучасні машини – це неймовірно дурні бляшанки. Але попри це, за допомогою наших сучасних технологій можна збудувати цілу економіку. Штучний інтелект дає нам можливість реплікації досвіду, за допомогою якого можна вирішувати проблеми. Це означає, що лінійність дії подолана. Штучний інтелект може, наприклад, взяти на себе повністю промислове виробництво. Все буде складатися лише з постачання сировини і машин, які її обробляють», - пояснив він.

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В 2017 році світ був шокований, коли штучний інтелект Google під назвою AlphaGo переміг людського чемпіона світу в грі Go. Розумна машина Hiro, розроблена Боосем, не грає в настільні ігри. Але в комп’ютерній грі «Цивілізація» їй немає рівних уже 18 місяців. Майже 10 років німецькому розробнику пропонують продати його алгоритм. Але він відмовляється, тому що має на Hiro великі плани.

«Експонентна економіки з Кремнієвої долини може й здивувала стару промисловість. Але той, у кого є штучний інтелект, може надзвичайно підвищити ефективність», - пояснив Боос.

Разом з металургійною фірмою Klöckner & Co і за допомогою Hiro Боос створив платформу, на якій продає послуги розумної машини.

«Якщо середня фірма хоче вижити, їй потрібно конкурувати з великими гравцями. Тому їй буде потрібен штучний інтелект», - сказав німецький розробник.

Коли в офісі компанії Micropsi Industries, яка виробляє промислових роботів, хтось вимовляє слова «наукова фантастика», всі повертаються на кріслах і вигукують: «Прочитай «Нейроманта» Вільяма Гібсона!». Тут книжку за 1984 рік вважають хорошим підручником.

«Але то насправді погляди на потім. Зараз маємо справу із головоломкою. І ця головоломка водночас і бізнес, і шлях», - каже голова компанії Ронні Вайне.