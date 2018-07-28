Акції Twitter впали через масову чистку ботів

Також раніше стало відомо, що капіталізація Facebook впала більш ніж на $120 млрд за один день.

Акції Twitter звалилися на 20,5% на тлі падіння вартості акцій інших технологічних компаній, повідомляє Associated Press. Раніше повідомлялося про зниження вартості акцій компанії на 17%. Зниження відбулося на тлі публікації звіту за другий квартал 2018 року, в якому, зокрема, повідомлялося про зниження кількості користувачів. У компанії підкреслили, що ставлять довгострокову стабільність своєї платформи вище числа користувачів. Також раніше стало відомо, що капіталізація Facebook впала більш ніж на $120 млрд за один день.

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