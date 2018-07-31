Мобільний будинок Ecocapsule: як комфортно жити далеко від цивілізації (відео)

Ecocapsule - інноваційний будинок майбутнього, який можна встановити в будь-якій точці світу.

У цьому мікро-будинку можна забути про квитанції за ЖКГ.

Екокапсула оснащена всіма предметами першої необхідності для тривалого проживання. Є кухня, туалет, душова, відсіки для зберігання речей і висувне ліжко.

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У Ecocapsule вбудовані сонячні панелі і вітрогенератор, який видобуває електроенергію.

Будиночок оптимізований для збору дощової води, яка фільтрується і стає придатною для пиття.

У затишному будиночку зі скловолокна і сталі вміщаються 2 людини.

Будинки надійшли в продаж в 2017 році, ціна такого будинку близько 90 тис. дол. Виробник обіцяє, що вартість Ecocapsule в майбутньому буде значно нижчою.