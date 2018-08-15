Індія до 2022 року відправить власну місію в космос

Раніше власні пілотовані місії в космос направляли СРСР, США, а також КНР.

Індія до 2022 року відправить в космос свою першу власну пілотовану місію.

Про це заявив президент країни Нарендра Моді, передає телеканал NDTV.

«Делі завжди розвивав космічні дослідження, але ми вирішили, що до 2022 року, коли незалежності країни виповниться 75 років, син або дочка Індії відправляться в космос з індійським прапором в руках», – підкреслив глава держави.

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Зазначимо, що раніше власні пілотовані місії в космос направляли СРСР, США, а також КНР.

Згідно з матеріалами ЗМІ, за витратами на космічні дослідження в минулому році Індія займала п'яте місце в світі після США, Китаю, Росії і Японії. Її бюджет на цю сферу становив 1,2 млрд доларів (у США – у 40 разів більше). 10 років тому Індія відправила свій перший супутник на Місяць.