Apple закрила доступ до російського онлайн-магазину через падіння курсу рубля
21:22, 16 грудня 2014Наука та IT
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Доступ до російського онлайн-магазину Apple Store тимчасово закритий для зміни цін.
REUTERS
Про це повідомив представник компанії, передає Lenta.ru.
«У зв'язку з надзвичайно різким коливанням курсу рубля наш російський онлайн-магазин на даний момент закритий для перегляду цін. Ми приносимо вибачення покупцям за можливі незручності», - пояснив представник Apple причини закриття онлайн-магазину.
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Раніше Apple закрила доступ до російського онлайн-магазину. Це закриття має локальний характер, так як інтернет-магазини американської компанії доступні в європейських країнах, США та Китаї.
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Останній раз компанія закривала російський онлайн-магазин наприкінці листопада перед підвищенням цін на техніку Apple приблизно на 25 відсотків.
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