Apple закрила доступ до російського онлайн-магазину через падіння курсу рубля

Про це повідомив представник компанії, передає Lenta.ru.

«У зв'язку з надзвичайно різким коливанням курсу рубля наш російський онлайн-магазин на даний момент закритий для перегляду цін. Ми приносимо вибачення покупцям за можливі незручності», - пояснив представник Apple причини закриття онлайн-магазину.

Читайте такожApple відмовилася від карт Google

Раніше Apple закрила доступ до російського онлайн-магазину. Це закриття має локальний характер, так як інтернет-магазини американської компанії доступні в європейських країнах, США та Китаї.

Останній раз компанія закривала російський онлайн-магазин наприкінці листопада перед підвищенням цін на техніку Apple приблизно на 25 відсотків.