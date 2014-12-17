НАСА виявило на Марсі ознаки життя

Про це повідомляється на сайті НАСА, передає Lenta.ru. Це може вказувати на існування життя на планеті в минулому або сьогоденні.

Команда вчених, керуючих Curiosity, поки не може вказати джерело газу на Марсі, він може бути як біологічного, так і небіологічного характеру, однак на Землі 95 відсотків метану надходить від мікроорганізмів. Щоб довести тваринне походження метану, потрібні додаткові дослідження.

Молекули, що містять вуглець, які були виявлені в порошкоподібному зразку при бурінні скелі, можуть і не бути доказом того, що на Марсі є або були мікроорганізми. Однак вони вказують на сприятливі умови для виникнення життя.

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Марсохід Curiosity зараз розташований в районі марсіанського кратера Гейл на екваторі планети. Раніше дослідження марсохода показали, що на поверхні Марса існували великі озера. Крім того, вчені вважають, що атмосфера Марса могла підтримувати температуру вище нуля градусів.

Curiosity прибув на Марс 6 серпня 2012 року, і досяг головної мети своєї місії - гори Еоліда в центрі кратера Гейл - у вересні 2014 року. Основними завданнями Curiosity є проведення детальних геологічних і геохімічних досліджень, вивчення атмосфери і клімату планети, пошук води або слідів її присутності. Апарат здатний долати перешкоди заввишки до 75 сантиметрів і робити повний розворот на місці. Цей проект обійшовся NASA в 2,5 мільярда доларів.