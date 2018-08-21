Збій у стримінговому сервісі Twitch дозволив користувачам читати чужі повідомлення

Проблема поширювалася тільки на Twitch Messages, але не торкнулася повідомлення Twitch Whisper.

Нещодавно розробники популярної стрімінгової платформи Twitch відключили "застарілу" функціональність Twitch Messages, а тепер виявили, що відключення супроводжувалося неприємною помилкою.

Розробники підкреслюють, що проблема поширювалася тільки на Twitch Messages, але не торкнулася повідомлення Twitch Whisper, повідомляє xakep.ru.

"5 травня 2018 року Twitch видалив "застарілу" функцію Messages і надав користувачам можливість завантажити архів з минулими повідомленнями. Через баг в коді, відповідальному за генерацію файлів цих архівів, який вже був виправлений, невеликий відсоток повідомлень потрапив не в ті архіви. В результаті деякі користувачі, що викачали свої повідомлення, могли виявити в архіві одне або кілька ваших повідомлень", - йдеться в повідомленні розробників.

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Тепер користувачі можуть відвідати сторінку twitch.tv/messages/archive і перевірити, чи витекли їхні особисті повідомлення в чужі архіви.

Користувачі вже діляться подробицями того, що сталося в соціальних мережах. Так, багато виявили, що витік торкнулася повідомлення з конфіденційними і особистими даними, а деякі помітили, що повідомлення витікали цілими директоріями. Наприклад, в чужі архіви потрапляли особисті дані переможців розіграшів, які ті надсилали організаторам для отримання призу.