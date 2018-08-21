В Німеччині презентували відеокарту Nvidia з 11 ГБ оперативної пам'яті майже за $1000
На презентації в Німеччині Nvidia показала три нові відеокарти. Графічні процесори надійдуть у продаж з 20-го вересня.
Новий модельний ряд відеокарт Nvidia RTX 20 тепер доступний для попередніх замовлень, пише "Новое время".
Компанія презентувала три оновлені версії:
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti c 11 ГБ оперативної пам'яті і прискоренням до 10 гіга променів за $999;
Nvidia GeForce RTX 2080 з 8 ГБ оперативної пам'яті і прискоренням до 8 гіга променів за $699;
Nvidia GeForce RTX 2070 з 8 ГБ оперативної пам'яті і прискоренням до 6 гіга променів за $499.
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Хоча, ціни на офіційному сайті трохи вище, ніж ті, що були оголошені на презентації, - $1199, $799 і $599 відповідно.
У всіх відеокартах використовується нова технологія показань продуктивності RTX-OPS, яка відстежує трасування променів карти в секунду (до 60 трлн RTX-OPS в "бюджетних" версіях, і до 78 трлн у топовій).