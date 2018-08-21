Астрономи знайшли заморожену воду на полюсах Місяця

Крига лежить просто на поверхні супутника в місцях, які постійно перебувають в тіні.

Астрономи помітили ділянки з кригою на південному і північному полюсах Місяця. На їхню думку, одного дня вони можуть стати джерелом води для астронавтів із Землі.

Як пише The Guardian, вчені виявили кригу на місячній поверхні завдяки інфрачервоним замірам, зробленим картографом мінералів NASA. Цей пристрій був доставлений на поверхню природного супутника Землі на індійською місією Chandrayaan-1 ще десятиліття тому.

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Нещодавно зібрані дані виявили, що водяна крига виходить на поверхню в багатьох місцях в районі північного і південного полюсів Місяця, які постійно перебувають у тіні і ніколи не піддаються нагріванню сонячними променями. Більшу частину криги вчені виявили якраз на південному полюсі супутника поблизу кластера кратерів, названих на честь різних вчених і дослідників, зокрема Ховарта, Шумахера, Свердрапа і Шаклтона. На півночі ділянки з кригою виявилися більш ізольованими, як пояснив вчений з Гавайського інституту геофізики і планетології Шуаї Лі.

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Подальші дослідження ділянок з кригою виявили, що вони утворюються на тих частинах поверхні місяця, де температура ніколи не піднімається вище 163 градусів морозу на Цельсієм. Але температура – не єдина умова. Вчені наголошують, що лише 3,5% місць у затінку містять помітні ознаки наявності криги. Це перший випадок, коли воду у замороженому вигляді вдалося виявити на відкритій поверхні Місяця.