"Чиста отрута": вчені назвали "найшкідливіший продукт" харчування

Вчені розповіли, що є «одним з найгірших продуктів, які тільки можна з'їсти».

Карін Міхелс, директор Інституту профілактики та епідеміології онкологічних захворювань Фрайбурзького університету і професор Гарварду, заявила, що кокосове масло є «чистою отрутою».

Про це пише Business Insider. Під час лекції у Фрайбурзі професор розповіла про шкоду, що може завдати кокосове масло, якщо його вживати в їжу. Вона заявила, що він є «одним з найгірших продуктів, які тільки можна з'їсти».

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Міхелс підкреслила, що кокосове масло більш ніж на 80% складається з насичених жирів — це вдвічі більше, ніж свиняче сало і на 60% більше, ніж яловичий жир. Вона зазначила, що масло кокоса підвищує вміст «поганого холестерину» (ЛПНЩ — Ліпопротеїни низької щільності). Його надлишок збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.