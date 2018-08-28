У Росії частково запрацював Telegram

Деякі провайдери, як відзначається, як і раніше обмежують доступ до веб-версії Telegram.

Веб-версія месенджера Telegram - web.telegram.org і t.me — знову доступна російським користувачам.

Зокрема, відкриваються прямі посилання на телеграм-канали, повідомляє TJournal.

Видання звертає увагу на те, що в реєстр заборонених сайтів останнього разу IP-адреси, пов'язані з веб-версією Telegram вносилися 15 липня 2018 року.

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Деякі провайдери, як відзначається, як і раніше обмежують доступ до веб-версії Telegram.

У той же час Роскомнагляд спростував інформацію про часткове скасування блокування Telegram. У відомстві заявили, що продовжать виконувати рішення суду щодо обмеження роботи сервісу, передає "ТАСС".

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. 16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.