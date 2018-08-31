На МКС стався витік повітря

Причиною неполадок стала мікротріщина шириною 1,5 міліметра, яка виникла, на думку конструкторів, після зіткнення корабля з мікрометеоритом.

На російському пілотованому кораблі «Союз», який пристикований до МКС, стався витік повітря.

Про це пише ТАСС.

За словами генерального директора держкорпорації «Роскосмос» Дмитра Рогозіна, витік стався вночі та вранці 30 серпня 2018 року. Причиною неполадок стала мікротріщина шириною 1,5 міліметра, яка виникла, на думку конструкторів, після зіткнення корабля з мікрометеоритом. На кораблі є необхідний ремонтний комплект.

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«Всі шість космонавтів перебували в російському сегменті. Далі по черзі відбувалося перекриття відсіків, щоб зрозуміти, де реально, що сталося», — сказав Рогозін.

Всього (в побутовому відсіку «Союз МС-09» - ред.) було виявлено два отвори. Вони були заклеєні за допомогою каптонової стрічки.

З 2011 року російські «Союзи» є єдиним засобом доставки людей на МКС. У 2019 році заплановані перші пілотовані польоти американських кораблів Dragon 2 і Starliner.