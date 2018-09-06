Вчені знайшли першу всеїдну акулу

В основному вони харчуються молюсками і рибою. Разом з тим, ще в 2007 році учені помітили у них звичку жувати придонні водорості.

Вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні заявили про те, що невеликі молот-риби, поширені біля американського узбережжя Атлантики і Тихого океану, здатні засвоювати рослинну їжу.

Читайте такожУ Флориді вчені виявили нову «інопланетну» акулу із величезними очима

Як повідомляє Naked science, відкриття дослідників стало справжньою сенсацією.

Відзначається, що молот-риби досягають довжини трохи більше метра, а їх маса може досягати 10 кілограм, пише DT.ua.

Переважно вони харчуються молюсками і рибою. Разом з тим, ще в 2007 році учені помітили у них звичку жувати придонні водорості.

А в деяких випадках вміст шлунків акул складалося з рослинної їжі більш ніж на 60%. З тих пір дослідники вважали, що риби споживають рослинну їжу, але не отримують з неї поживних речовин.